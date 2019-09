Broer van Boris Johnson stopt met politiek, tot jolijt van Britse kranten

Het Brexit-debacle verscheurt nu ook de eigen familie van Boris Johnson. De jongere broer van Britse premier kondigde donderdag aan af te treden als parlementslid en onderminister voor de Conservatieven. In een tweet schrijft Jo Johnson “te worstelen tussen trouw aan mijn familie en het landsbelang”.

Van Jo Johnson is geweten dat hij tegen de Brexit gekant is. Hij pleitte herhaaldelijk voor een tweede referendum. Als onderminister had hij onder meer universiteiten en wetenschap in zijn portefeuille. Donderdag verliet hij plots een zitting waarin zijn broer de premier sprak over de recente G7-top. Kort daarna volgde de tweet over zijn aftreden. Daarin laat hij verder weten dat het een eer was om zijn Londens kiesdistrict Orpington te vertegenwoordigen en om minister te zijn onder drie premiers.

It’s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I’ve been torn between family loyalty and the national interest - it’s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout — Jo Johnson (@JoJohnsonUK) September 5, 2019

In november vorig jaar nam Jo Johnson als minister ontslag uit de regering-May maar hij werd door zijn broer opnieuw opgevist toen die enkele weken geleden premier werd. Het is niet duidelijk of de jongste van de Johnson-broer meteen opstapt uit de regering, waar hij staatssecretaris is, of aanblijft tot er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Hij heeft alleszins niet de ambitie zijn zitje in het Lagerhuis te verdedigen. Jo Johnson zat sinds 2010 in het Britse parlement.

Na de aankondiging dat hij kapt met politiek, schamperden vele Britse journalisten op sociale media dat met Jo Johnson voor het eerst een politicus opstapt omdat hij “minder tijd met zijn familie” wil doorbrengen.