Gent -

De brandweer heeft donderdagmiddag een lichaam uit het water gehaald aan de Ketelvaart in Gent. Dat is het verbindingsstuk tussen de Leie en de Muinkschelde. Het zou gaan om een man van in de zestig. Politie en hulpdiensten zijn ter plaatse. De precieze omstandigheden van het overlijden zijn nog niet duidelijk. Later meer.