Politie neemt 56 voertuigen in beslag bij illegale autohandelaar in Kortrijk

Kortrijk - De politiezone VLAS heeft 56 voertuigen in beslag genomen bij een illegale autohandelaar in Kortrijk. Daar was de politie dinsdag op vraag van het parket van West-Vlaanderen binnengevallen.

In totaal werden 56 voertuigen in beslag genomen. Twee voertuigen waren geseind. Verder werd heel wat ICT-materiaal, schoonheidsproducten en cash geld meegenomen. Eén persoon op de site verbleef illegaal in ons land. Er werden ook enkele inbreuken op het vlak van milieu vastgesteld. Volgens het parket afdeling Kortrijk is bij de inval niemand opgepakt.