Biografie van Michael Owen doet heel wat stof opwaaien in Engeland: “Hij bracht schade toe aan mijn carrière en het Engelse voetbal”

Hij scoorde aan de lopende band, maar door blessures werd zijn voetbalcarrière vroegtijdig gestopt. Niet getreurd, Michael Owen haalt nog steeds de headlines. De Engelsman heeft namelijk een biografie uitgebracht en die levert heel wat stof tot discussie op over het Kanaal.

Negen prijzen won de nu 39-jarige Owen in zijn carrière, een keer werd hij verkozen tot Europees Voetballer van het Jaar, 222 keer vond hij de weg naar het net in 482 clubwedstrijden (waarvan 150 keer in de Premier League) en in 89 interlands scoorde hij 40 doelpunten.

Genoeg materiaal dus voor een biografie, dacht de ex-speler van onder andere Liverpool en Manchester United. Die kreeg de naam: Reboot - My Life, My Time. En daarin nam Owen geen blad voor de mond. Integendeel.

Newcastle

Doelwit nummer één: Newcastle United. Owen trok in de zomer van 2005 voor 25 miljoen euro van Real Madrid naar de Magpies, na een mislukt avontuur van amper één seizoen in La Liga. Maar volgens de spits wilde hij van die transfer helemaal niet weten.

“Mijn overgang naar Newcastle is er eentje waar ik spijt van heb”, schrijft Owen. “Ik had mijn gevoel van bij de start moeten volgen. Ik wilde niet naar daar verhuizen. Mijn hart lag nog steeds bij een terugkeer naar Liverpool. Maar dat kon het bod van Newcastle (een transfersom van 12 miljoen euro en een weeksalaris van 134.000 euro, red.) niet evenaren. Er bestond echter geen twijfel over dat een transfer naar Newcastle een stap achteruit was.”

Liefst 20.000 fans kwamen Owen begroeten bij zijn aankomst, maar de relatie met de Magpies-supporters ging snel achteruit. “Toen ik een wedstrijd terugkijk, hoorde ik hen what a waste of money roepen. Terwijl ik geblesseerd naar de kant moest. Ik kan niet ontkennen dat hun acties van toen de dingen veranderden. Ik ging mezelf niet langer proberen om in de gunst van de fans te komen. Ik dacht: Ik moet mij niet verantwoorden voor die f*****g Newcastle-fans.”

Het een en het ander leidde tot een Twitterrelletje met Alan Shearer, topscorer aller tijden in de Premier League én Newcastle-icoon. De twee leven al tien jaar met elkaar in onmin. Shearer was de trainer van Owen bij Newcastle toen de club in 2009 degradeerde. Volgens de spits werd hij door Shearer aangeduid als de zondebok.

Not sure you are as loyal to Newcastle as you make out mate. I distinctly remember you being inches away from signing for Liverpool after Sir Bobby Robson put you on the bench. You tried everything to get out. https://t.co/ZQBrlojeEv — michael owen (@themichaelowen) September 3, 2019

Are you surprised he’s manipulated a tiny part of an honest answer to aim a cheap dig at me? Most ex players I’ve spoken to aren’t. https://t.co/09vfTwvPYV — michael owen (@themichaelowen) September 3, 2019

Beckham

Ook voormalig Manchester United- en Engeland-verdediger Gary Neville ging er zich even mee moeien toen Owen het niet zo leuk vond dat bepaalde quotes van hem uit de context gerukt werden.

Relax Micheal sales are going up 😁 https://t.co/Sx0BxKjDFN — Gary Neville (@GNev2) September 4, 2019

Maar intussen bleven er maar verhalen opduiken uit het boek van de Engelsman. Zo ook eentje over David Beckham. Die pakte op het WK in 1998 een rode kaart in de verloren achtste finale tegen Argentinië. Owen scoorde toen, maar de Argentijnen waren na strafschoppen te sterk.

“Ik werd het lievelingetje van het Engelse voetbal, terwijl hij de schurk werd. Dat verdiende hij absoluut niet. Waarom moest hij zo hard worden aangepakt? Maar David liet ons wel in de steek, en dat reken ik hem nog steeds een beetje aan”, aldus Owen, die net als zijn ploegmaats geen enkel woord wisselde met de toen 23-jarige Beckham in de kleedkamer.

“Wat hadden we kunnen zeggen? Achteraf gezien was het misschien niet eens een rode kaart, wat David toen deed. Ook al deed hij het duidelijk met opzet. Het was eerder onvolwassen dan gewelddadig, maar dat maakt het voor mij bijna net zo erg.”

Foto: REUTERS

Capello

En dan was er ook nog de uithaal naar Fabio Capello. De Italiaanse trainer werd in 2008 bondscoach van de Three Lions na een teleurstellend EK. Capello sprak echter geen woord Engels en na amper twee interlands zat de internationale carrière van Owen erop.

“Ik herinner me nog dat ik dacht: hoe gaat die man ons ook maar iets vertellen? Als ik daar nu terugkijk, heb ik geen idee waarom de Engelse voetbalbond iemand aanstelde die geen Engels sprak”, aldus Owen. “Omdat ik de jaren daarvoor altijd in de basis stond, gingen alle alarmbellen af. De journalisten vroegen of het aan mij was uitgelegd. Ze konden zien dat ik niet blij was. Dat was ook mijn bedoeling want ik wilde een punt maken. Ik zei dat Capello me geen reden had gegeven omdat hij dat niet kon. Hij sprak geen Engels.”

Capello bereikte met Engeland de achtste finales op het WK in 2010, maar haalde het EK twee jaar later niet. “Hij was een van de minst effectieve bondscoaches van Engeland ooit”, vindt Owen. “Hij was absolutely crap. Naar mijn mening bracht Capello catastrofale schade toe aan zowel mijn carrière als het Engelse voetbal in het algemeen. En hij werd er nog rijkelijk voor betaald ook.”