Erdogan dreigt met “opening poorten” naar Europa voor Syrische vluchtelingen

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft er donderdag mee gedreigd de poorten naar Europa open te zetten voor Syrische vluchtelingen, tenzij Ankara voldoende internationale steun krijgt voor een geplande “veiligheidszone” in Syrië.

“We zullen de poorten moeten openzetten”, zei Erdogan aan leden van zijn partij in Ankara. Hij voegde eraan toe dat Turkije “niet de nodige steun van de wereld krijgt, in het bijzonder van Europa”, om de Syrische vluchtelingen op te vangen. Turkije kan “de last niet in zijn eentje dragen”, aldus Erdogan.

Turkije vangt 4 miljoen vluchtelingen op, onder wie ruim 3,6 miljoen uit Syrië, de grootste vluchtelingenpopulatie in de wereld. Het land wil tot eind september een beveiligde zone bij zijn grens met Syrië afbakenen, zei Erdogan. Hij haalde daarbij “de dreiging van miljoenen nieuwe vluchtelingen” uit de Syrische provincie Idlib aan.

Volgen de Verenigde Naties zijn meer dan 570.000 mensen uit de regio gevlucht sinds de Syrische regering in april een offensief lanceerde op de regio aan de Turkse grens, die grotendeels in handen is van de oppositie.

Ankara werkt met Washington aan een veiligheidszone in het noorden van Syrië om er de Syrisch-Koerdische troepen uit te verwijderen die de steun hebben van de Verenigde Staten. Het is nog onduidelijk wie de zone zal controleren en hoe groot ze zal zijn. Turkije is bereid alleen te handelen als een akkoord uitblijft, zei Erdogan.

Zijn regering wil “minstens 1 miljoen” Syrische vluchtelingen in de beveiligde zone onderbrengen.