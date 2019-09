Eden Hazard en Kevin De Bruyne maken kans op plaats in Wereldelftal van het Jaar: dit zijn de 55 genomineerden

Eden Hazard en Kevin De Bruyne zijn bij de 55 genomineerden die een kans maken op een plaats in de FIFA FIFPro World 11, het Wereldelftal van het Jaar van de Wereldvoetbalbond FIFA en spelersvakbond FIFPro, zo meldde de FIFA donderdag. Het elftal wordt op maandag 23 september tijdens de Best FIFA Football Awards in het Italiaanse Milaan bekendgemaakt.