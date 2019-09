Klacht tegen buren slaat terug in het gezicht van veganiste: minstens 2.000 mensen komen naar “pest-barbecue”

“Ik kon niet meer genieten van mijn eigen tuin. Ik rook alleen nog vlees en vis.” Dat verklaarde een Australische veganiste deze week nadat ze een klacht had ingediend tegen haar buren die volgens haar te veel barbecueden. Een klacht die nu als een boomerang in haar gezicht dreigt terug te slaan.

Cilla Carden uit Perth kan het absoluut niet vinden met haar buren. In een jaar tijd stapte ze al drie keer naar de rechter. Omdat de buurkinderen te veel lawaai maakten tijdens het basketballen, omdat de sigarettenrook overwaaide naar haar tuin en - deze week - omdat de vele barbecues haar leven vergallen. “Ik word er onrustig van”, aldus de vrouw, die veganiste is en niets van dierlijke producten eet. “Ik laat er zelfs mijn slaap voor. Mijn buren hebben de barbecue opzettelijk daar gezet zodat ik alles zou ruiken. Zo kan ik niet meer van mijn tuin genieten. Ik kan niet meer buiten komen.”

Massabarbecue

Het nieuws over de klacht ging deze week Australië (en de rest van de wereld) rond. Haar klacht werd verworpen, maar Carden verklaarde al “verdere stappen” te zullen ondernemen. En dat is niet in goede aarde gevallen bij heel wat Australiërs, voor wie barbecueën een belangrijk deel uitmaakt van het dagelijkse leven.

Via Facebook werd de organisatie van een massabarbecue, vlak naast de deur van de veganiste, op poten gezet. Intussen hebben al meer dan 2.000 mensen laten weten dat ze aanwezig zullen zijn. 6.000 anderen zijn “geïnteresseerd” in het evenement. “Laat Cilla onze Australische traditie niet vernietigen”, staat onder meer te lezen op de pagina. “Vervoeg ons en kom ook naar de barbecue.”

Buiten proportie

Carden heeft intussen al gereageerd op de heisa. “Dit is echt buiten proportie opgeblazen”, verklaarde ze aan de Australische media. “Dit is geen issue van de veganiste tegen de vleeseters. Ik respecteer ieders recht om vlees te eten en ik heb geen probleem met barbecues. Dit is een probleem tussen buren. Niets meer.”

De barbecue staat volgende maand gepland. De advocaat van Carden, John Hammond, heeft de deelnemers al gewaarschuwd. “Er zullen beveiligingscamera’s geïnstalleerd worden. Iedereen die de eigendom van mevrouw Carden betreedt, zal worden vervolgd.”