Kroonprinses Elisabeth toont voor het eerst haar school in Wales

Kroonprinses Elisabeth (17) is aan het nieuwe schooljaar begonnen op haar internationale kostschool in Wales. Voor het eerst heeft het koninklijk paleis een foto van haar daar vrijgegeven.

Elisabeth verruilde een jaar geleden Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel voor het Atlantic College in Wales. Daar start de dochter van koning Filip en koningin Mathilde nu in haar tweede en laatste jaar middelbaar. Op een foto die het koninklijk paleis op sociale media heeft vrijgegeven, poseert ze op het imposante schooldomein. Het is voor het eerst dat we Elisabeth in Wales zien. (lees voort onder tweet)

Ook in Wales is het nieuwe schooljaar begonnen @UWCAtlantic.

Succes aan alle leerlingen die net het nieuw schooljaar hebben aangevat!

Début de l’année scolaire au Pays de Galles @UWC_IO.

Bonne rentrée à tous les élèves qui viennent d’entamer une nouvelle année scolaire ! pic.twitter.com/9EpscsTziU — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) September 5, 2019

Leuk weetje: de Nederlandse koning Willem-Alexander heeft midden jaren ‘80 op hetzelfde Atlantic College gezeten. De toenmalige prins werd op de eerste schooldag gefotografeerd met zijn ouders Beatrix en Claus. Op haast dezelfde plek als Elisabeth nu, zoals onderstaande tweet toont. (lees voort onder tweet)

Prinses Elisabeth, de Belgische troonopvolgster, is ook weer begonnen met school. Ze krijgt les op @UWCAtlantic in Wales, waar ook Willem-Alexander zat. Hij komt nog (bijna) jaarlijks terug voor een informele reünie met jaargenoten. pic.twitter.com/Lr6kIHI12O — Rick Evers (@RickEversRoyal) September 5, 2019

De gespecialiseerde blog Modekoningin Mathilde, die ook de styling van Elisabeth analyseert, wist te achterhalen dat de troonopvolgster Zara draagt. De tiener is fan van die Spaanse modeketen. Ook op een foto die het paleis publiceerde op de eerste schooldag (in België), is ze in Zara gekleed. (lees voort onder tweet)

Prinses Elisabeth blijft trouw aan haar favoriete low budget merk @ZARA , ook op school in Wales! pic.twitter.com/17FR8knMaU — ModekoninginMathilde (@ModeMathilde) September 5, 2019

Gabriël naar privéschool

Voor Elisabeths jongere broer Gabriël (16) begon het schooljaar vorige week donderdag. Hij gaat niet langer naar het Nederlandstalige Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel, wel naar een Engelstalige privéschool in Watermaal-Bosvoorde. In de International School of Brussels is hij gestart in the 11th grade (vergelijkbaar met het vijfde middelbaar).

De andere twee kinderen van Filip en Mathilde hoorden maandag voor het eerst de schoolbel luiden, net zoals 1,2 miljoen andere Belgische kinderen. Emmanuel (13) gaat naar Eureka in Kessel-Lo bij Leuven, een school voor kinderen met leerstoornissen. Hij zit nu in het tweede humaniora. Eléonore (11) is doorgeschoven naar het zesde leerjaar op Sint-Jan Berchmans.

Naar het leger?

Na dit schooljaar is Elisabeth afgestudeerd in het secundair. Wat ze daarna gaat doen, is nog niet bekend. Volgens welingelichte bronnen mogelijk een militaire opleiding. Die moet ze vroeg of laat sowieso volgen, omdat ze als toekomstig staatshoofd opperbevelhebber van het Belgisch leger wordt.

(V.l.n.r.) Eléonore, Emmanuel, Gabriël en Elisabeth. Foto: Belga

bekijk ook

Prinses Elisabeth reageert voor het eerst op missie in Kenia

Koningin Mathilde en prinses Elisabeth keren even terug naar de schoolbanken in Kenia