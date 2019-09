Roberto Martinez: “Ik ga niet experimenteren met de Rode Duivels tegen San Marino”

Ook al staat San Marino laatste op de FIFA-ranking, toch zal bondscoach Roberto Martinez niet beginnen experimenteren in de EK-kwalificatiematch van de Rode Duivels vrijdagavond. Dat zei hij op de persconferentie voor de match. “Het is niet omdat San Marino laatste staat in de FIFA-rangschikking dat het het slechtste team van de wereld is”, waarschuwde hij.

LEES OOK. Nu vrijdag op uw tv: het beste tegen het slechtste voetballand ter wereld

LEES OOK. Gert Verheyen hoopt dat recordjacht Rode Duivels kan motiveren: “San Marino is gevaarlijker uit dan thuis” (+)

Bondscoach Roberto Martinez telt flink wat afwezigen voor de EK-kwalificatiematch tegen San Marino van vrijdagavond. Aan het rijtje van Vincent Kompany, Axel Witsel, Thorgan en Eden Hazard mag nu ook Leander Dendoncker toegevoegd worden. De middenvelder raakt niet fit door een blessure. Ook Club Brugge-doelman Simon Mignolet, die kampt met een gezwollen enkel, is onzeker.

Ondanks het feit dat het verschil tussen beide landen hemelsbreed lijkt, zullen de Rode Duivels niet met een B-ploeg aantreden. “Ik ga morgen niet experimenteren”, kondigde Martinez aan. “We mogen niet vergeten dat dit een kwalificatiematch is en dat het om drie punten gaat. We gaan morgen het wiel niet heruitvinden of domme dingen doen. We willen te weten komen hoe goed we zijn in de dingen die we willen doen. Spelen zonder onze kapitein Eden Hazard is een goeie test voor ons. Eden is sinds het WK heel belangrijk voor ons. We zullen nu kunnen zien hoe we het doen zonder hem.”

Respect voor San Marino

Het blijft wel koffiedik kijken hoe de Rode Duivels aan de aftrap zullen komen met al die afwezigen. De bondscoach liet niet in zijn kaarten kijken: “Er is niemand die één op één Eden kan vervangen. We verliezen overigens niet alleen Eden, ook twee andere spelers die belangrijk zijn: Axel Witsel en Thorgan Hazard. We zullen het dus anders moeten invullen.”

Martinez zou Martinez niet zijn als hij voor de match nog eens even waarschuwde voor de tegenstander. “Het is niet omdat San Marino laatste staat in de FIFA-rangschikking dat het het slechtste team van de wereld is. Zo werkt het niet. De bondscoach van San Marino werkt niet met spelers in elitecompetities en daarom zijn de resultaten wat ze zijn. Maar hij gebruikt verschillende systemen en we zullen de wedstrijd even serieus nemen als de andere.”