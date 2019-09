Topvrouw Dominique Leroy stapt op bij Proximus

Dominique Leroy, de ceo van het telecombedrijf Proximus, stapt op als topvrouw van het overheidsbedrijf. Ze kiest voor een andere uitdaging in plaats van haar contract dat in januari afloopt, te laten vernieuwen. Dat meldt De Standaard. Ze gaat aan de slag als CEO bij het Nederlandse telecombedrijf KPN.

Leroy was sinds januari 2014 gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het Executief Comité van de Proximus Groep. Ze volgde toen Didier Bellens op. Haar contract liep tot januari 2020 en was aan vernieuwing toe.

Leroy stapt op eigen initiatief op om voor een buitenlandse groep aan de slag te gaan. Ze past voor een voorstel om haar mandaat te vernieuwen. Er was nog vanuit het bestuur van Proximus een poging geweest om haar nieuw contract financieel aantrekkelijker te maken, maar de regering zou dat volgens sommigen niet hebben zien zitten. Ze gaat aan de als CEO bij KPN, aldus het Nederlandse telecombedrijf in een mededeling.

Raad van bestuur

De raad van bestuur van Proximus reageert teleurgesteld en had liever gehad dat Dominique Leroy langer CEO was gebleven. Dat zegt voorzitter Stefaan De Clerck. In juli had Leroy volgens De Clerck nog aan de raad van bestuur gezegd dat ze zou nadenken over haar toekomst. “Deze week is alles dan in een stroomversnelling gekomen”, zegt hij. “Ze heeft altijd gezegd dat ze nog in het buitenland wilde werken.”

Bij KPN wordt Leroy niet geconfronteerd met het loonplatform dat de Belgische overheid invoerde voor de top van Proximus. De Clerck ziet geen rechtstreeks verband. “We weten dat het een heikel punt is, maar ik durf niet zeggen dat het de oorzaak is.” De procedure om een opvolger te vinden voor Leroy wordt volgende week in gang gezet.

Strubbelingen met Alexander De Croo

Het vertrek bij Leroy komt er nadat er al een poosje geruchten waren over mogelijk andere carrière-opportuniteiten. Geweten is dat haar relatie met de vroegere minister van Telecommunicatie, Alexander De Croo, niet bijzonder goed was.

Leroy zag de plannen van De Croo om een vierde mobiele speler toe te laten op de Belgische markt niet zitten. Er waren ook al wat strubbelingen geweest in verband met het aanrekenen van huurkosten voor oude telefoontoestellen. Ze had zich eerder ook al negatief uitgelaten op de idee dat het glasvezelnetwerk van Proximus opengesteld moest worden. En her en der leefde de vraag of Leroy in de veranderende telecomwereld de nek genoeg uitstak.

Zware herstructureringen

Dat deed ze wel begin dit jaar door een herstructureringsplan op tafel te leggen waarbij 1.900 werknemers wegmoesten, maar anderzijds er ook op termijn 1.250 aanwervingen zouden gebeuren. Dat dit plan vroegtijdig uitlekte en boze politieke reacties uitlokte, zat haar ook al hoog. Ondertussen praat Leroy al sinds januari met de vakbonden maar is er nog altijd geen akkoord over het sociale luik. De bonden willen gedwongen ontslagen vermijden.

“Ze blijft tot 1 december. Het is mijn vraag geweest dat ze dossiers zo maximaal mogelijk zou afronden. Het kan nog”, aldus De Clerck.

Het herstructureringsplan heeft wel al impact op toeleveranciers. IPG Contact Solutions , dat een call center heeft dat volledig voor Proximus werkt, moet 96 mensen collectief ontslaan omdat Proximus met het contract naar een laag loonland gaat.