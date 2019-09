De broer van premier Boris Johnson maakt niet langer deel uit van de Britse regering. Hij kan niet langer trouw blijven aan zijn broer, zegt hij, omdat hij trouw wil blijven aan zijn land. Een nieuwe klap voor broer Boris in de aanloop naar de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

“Over en uit”, noemt Jo Johnson het zelf. Hij was al minister van Wetenschap onder premiers David Cameron en Theresa May en was onder broer Boris bevoegd voor de universiteiten. “De ...