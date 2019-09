Reacties op vertrek van Proximus-CEO Leroy: “Professionalisme altijd gewaardeerd, ondanks tegengestelde belangen”

De timing van het vertrek van Proximus-CEO Dominque Leroy is opvallend gezien er momenteel onderhandelingen lopen over een grote herstructurering binnen het bedrijf. “Ze blijft tot 1 december”, zegt Stefaan De Clerq, voorzitter van de raad van bestuur bij Proximus. “Het is mijn vraag geweest dat ze dossiers zo maximaal mogelijk zou afronden. Het kan nog” Een samenvatting van de politieke reacties.

Het is geen geheim dat Leroy en toenmalig minister van Telecom De Croo geen al te goede band hadden. “We hadden soms tegengestelde belangen, maar ik heb haar professionalisme en engagement altijd bijzonder gewaardeerd”, aldus vicepremier Alexander De Croo (Open VLD). Tot eind vorig jaar was hij ook minister van Telecom.

“Tegengestelde belangen”

“Als CEO en Telecomminister liepen onze belangen niet altijd gelijk”, zegt De Croo. “Zij kwam op voor haar bedrijf, terwijl ik als telecomminister uitdrukkelijk de kaart van de consument trok. Maar ik heb haar professionalisme en engagement altijd bijzonder gewaardeerd”.

De minister vindt ook dat Leroy de voorbije jaren bij Proximus een frisse wind heeft laten waaien én dat ze als vrouwelijke CEO is uitgegroeid tot een belangrijk rolmodel.

Nieuwe commerciële dynamiek

Ontslagnemend minister van Telecommunicatie Philippe De Backer (Open VLD) prijst Dominique Leroy voor de “nieuwe commerciële dynamiek” waar ze bij Proximus voor heeft gezorgd en omdat ze het bedrijf op weg naar een digitale toekomst heeft gezet. Dat zegt De Backer in een reactie op het aangekondigd vertrek van Leroy van Proximus naar KPN.

“Het is nu aan de Raad van Bestuur om in alle onafhankelijkheid de juiste persoon te zoeken om Proximus verder voor te bereiden op de toekomst”, aldus nog de minister, die Leroy bedankt voor haar werk de voorbije jaren.

De raad van bestuur van Proximus had liever gehad dat Dominique Leroy langer CEO was gebleven. Dat zegt voorzitter Stefaan De Clerck. Hij rekent erop dat Leroy de onderhandelingen over de in januari aangekondigde herstructurering nog kan afronden.

