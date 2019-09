Wetenschappers onderzoeken de mythe van het ‘Monster van Loch Ness’ en komen tot een opvallende conclusie

Wetenschappers van een Nieuw-Zeelandse universiteit hebben zich over een van de bekendste mythes ter wereld gebogen. De onderzoekers analyseerden talloze stalen die ze in en rond het grootste meer van de Britse eilanden verzamelden om voor eens en voor altijd duidelijk te scheppen: bestaat het ‘Monster’ van Loch Ness echt? Na de uitgebreide studie kwamen de wetenschappers tot een opvallende conclusie: “Zit er een plesiosaurus in het Loch Ness? Nee, daar is geen bewijs van gevonden.”

Geneticus Neil Gemmel onderzocht samen met zijn team talloze stalen water uit het meer, maar daar vonden ze geen enkel spoor van het DNA van reptielen. De wetenschapper durft opperen dat er geen verloren gewaande dinosauriër in het grootste en tweede diepste meer van het Verenigd Koninkrijk zit. Al wil de man believers en fans van ‘Nessie’ niet ontmoedigen: “Het gebrek aan bewijs is niet noodzakelijk het bewijs dat er geen monster is”.

Welk dier lag er dan wel aan de basis van de hardnekkige en wereldberoemde Schotse legende? De professor komt met een “plausibele” verklaring op de proppen, maar echt concreet bewijs voor die bewering heeft hij niet. “We waren verbaasd over de hoeveel palingen in het Loch Ness”, zei de man donderdag op een persconferentie. “Is het mogelijk dat de mensen gewoon een reusachtige paling zien? Misschien.”

Vervalsingen

Loch Ness is zo’n 230 meter diep en zeer donker. De eerste overlevering over een vermeend monster in het meer dateert al van bijna 1.500 jaar geleden. Met de ontsluiting van de regio in de jaren dertig nam het aantal meldingen enorm toe en nam het ‘Nessie’-mysterie steeds grotere proporties aan. Intussen claimen duizenden mensen het beest gezien te hebben, vooral tijdens de zomer. Foto’s die het bestaan van het monster moeten aantonen, werden ontmaskerd als vervalsingen of verkeerde interpretaties.

Het onderzoek van de Nieuw-Zeelandse universiteit biedt dus nog steeds geen sluitende verklaring voor de vele meldingen van een monster. Voer genoeg om fans, believers, wetenschappers en cryptozoölogen nog talloze jaren zoet te houden.

