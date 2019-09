Vlaming getuigt over verwoestende doortocht van orkaan Dorian: “In ons pikdonker huis wachtten we drie dagen bang af”

Drie dagen lang wachtte de Vlaamse Kor Dormans (50) met zijn vrouw en drie kinderen bang af in een pikdonker huis op de Bahama’s. Zo lang bleef orkaan Dorian boven zijn huis hangen, om nadien een spoor van vernieling achter te laten. “Wanneer we dachten dat het niet meer harder kon waaien, blies de wind nóg meer. En we wisten niet eens wanneer het zou ophouden”, getuigt hij.