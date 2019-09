26-jarige Belg al meer dan een week vermist in Canadese bossen: “We hebben al dagen geen nieuws meer”

In Canada is een jonge Belg vermist. De 26-jarige Romain Quénéhen uit Henegouwen is al een tijd alleen op reis, maar sinds 26 augustus heeft niemand hem nog gehoord. Dat heeft Buitenlandse Zaken bevestigd aan de kranten van Sudpresse. De lokale politie in Canada voert het onderzoek.

De jongeman is een ervaren trekker, zo deed hij in het verleden al trektochten naar bus 142 uit de populaire film Into The Wild. Kledij en een kano van Romain werden al teruggevonden, maar van de jongeman zelf ontbreekt elk spoor.

Zijn zus heeft een oproep gelanceerd op sociale media: “We hebben al dagen geen nieuws van mijn broer. De politie is een onderzoek gestart. Dringende oproep: wie zit in Alaska of British Columbia, of kent er iemand? Of een webpagina waar lokale mensen in zitten?”

De verdwijning doet denken aan die van Théo Hayez, die drie maanden geleden in Australië spoorloos verdween.

LEES OOK. Familie verspreidt nieuwe beelden van Théo Hayez