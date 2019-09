83-jarige oma is verslaafd aan Tinder: “Al met vijftig jongemannen seks gehad”

Een kranig Amerikaans omaatje van 83 jaar is single and ready to mingle. Om die zoektocht te vergemakkelijken heeft ze Tinder op haar telefoon geïnstalleerd. Een groot succes zo blijkt. Ze sliep naar eigen zeggen met een vijftigtal mannen die vele jaren jonger zijn dan haar.

Haar Tinder-bio liegt er niet om. “Hattie Retroage, 83, fascinerende, maar rijpe schone. Zoekt een vaste jongere vriend/minnaar om een leven vol avontuur en passie te delen. Geen Trump-fans, geen players.”

Hattie is 83 en ze wil wat. Wat exact? Jongere mannen. En veel. De reden? Heel simpel. “Jonge mannen halen er voldoening uit om een vrouw te doen klaarkomen. In ‘mijn tijd’ was dat heel anders.”

Miste iets na scheiding

Hattie was 25 jaar gelukkig getrouwd, ook in de slaapkamer kwam ze naar eigen zeggen niets tekort. Sterker nog: zij en haar ex-man hadden een fantastisch seksleven, maar na de scheiding miste ze iets. Ze wou ze een groen blaadje in haar leven. In de eerste plaats om mee te slapen, maar ze hoopte toch op iets speciaals, op een band, een connectie. Ze plaatste een advertentie in een lokaal krantje en werd naar eigen zeggen overstelpt met aanvragen. De respons was zo overweldigend dat ze een soort auditie organiseerde om enkele geschikte kandidaten te vinden. Ze beleefde er een leuke avond mee, maar de liefde vond ze niet. “Ik neuk met, ik slaap met en ik bedrijf de liefde met veel mannen en geen enkele heeft me gezegd: ‘Ik wil je voor het leven.’”

Het deerde haar niet, want intussen is haar nieuwsgierigheid naar een fris blaadje omgeslagen in een onstilbare honger, een onweerstaanbare drang naar een heel buffet aan frisse slaatjes. Dankzij de geneugten van het internet (en Tinder) kan de New Yorkse oma haar innerlijke godin laveloos plezieren.

“Zoveel minnaars als ik wil”

“Mij hoor je niet klagen. Ik ben dankbaar dat ik op deze leeftijd zoveel minnaars kan krijgen als ik wil.” Ook wil ze haar positieve levensvisie en sex-positive attitude delen met de wereld. “Mijn levensdoel is om het afschuwelijke idee van ‘ouder worden’ te veranderen. Om het te transformeren in iets moois… en opwindend.”

Een cougar (rijpere dames die vallen op jongere mannen nvdr.) wil ze zichzelf niet noemen, want een roofdier is ze niet. “Cougars zijn, naar mijn inziens, geen jagers. Maar wel wonderschone wezens”, zegt ze. “Ik ga zelf nooit op jacht, je zal me nooit een man zien benaderen. Ze komen gewoon naar mij toe.”

Intussen sliep ze dankzij Tinder en andere datingapps al met een vijftigtal jonge mannen. De jongste met wie ze de lakens deelde was 19, maar Hattie zegt dat ze niet wist dat hij zo jong was. “Weet je, het leven moet diepgang hebben, het is complex en het is onvermijdelijk. Maar de oppervlakkigheid van goede seks? Good enough for me.”

