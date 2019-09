Overnemer failliete drukkerij laat het afweten nadat contract al getekend was: “Ongezien in ons land”

Erpe-Mere - “Ongezien in ons land”, zeggen de vakbonden en curatoren die de voorbije dagen betrokken waren bij de overname van het failliete bedrijf Corelio Printing in Erpe-Mere. De Limburgse overnemer Moderna houdt het voor bekeken en trekt zich terug.

Op 27 augustus tekende de familie Bongaerts van drukkerij Moderna uit Beringen een contract voor de overname van Corelio Printing. Negentig van de 167 personeelsleden zouden onder de naam Rothama aan de slag blijven op dezelfde locatie in Erpe-Mere. De kostprijs van de overname bedroeg 1 miljoen euro. Maar die som is nog altijd niet betaald, stelden de curatoren en vakbonden vast.

Na contactname met de familie Bongaerts bleek dat de overname op losse schroeven staat. De curatoren stelden donderdagavond prompt Moderna in gebreke.

Werk neergelegd

“Wij hebben dat meegedeeld aan de personeelsleden en die hebben het werk neergelegd. De avondploeg is ook niet meer aan de slag gegaan”, zegt vakbondssecretaris Leen Van Lierde van ACLVB. “We vrezen dat de negentig overgebleven personeelsleden nu op straat staan. We hebben de zwarte vlaggen uitgehangen aan het bedrijf. Zoiets hebben we in heel onze vakbondsgeschiedenis nog niet meegemaakt. Het lijkt erop dat het personeel geen baas meer heeft en dat Moderna intussen al een pak klanten heeft afgesnoept.”

Het gemeenschappelijk vakbondsfront gaat vandaag aan tafel zitten met de curatoren om te bekijken in hoeverre de overname nog kan afgedwongen worden en wat er met het personeel en het zogenaamd overgenomen bedrijf moet gebeuren.

De voorbije week gebeurden er alleszins vreemde dingen tijdens de onderhandelingen over de overname. Op de avond van 26 augustus sprongen de onderhandelingen met Moderna plots af maar toen de curatoren de volgende dag aan de slag gingen met een andere potentiële overnemer uit Nederland, kwam Moderna plots weer op de proppen. Een dag later tekende Eric Bongaerts van Moderna alsnog een overnamecontract.