Nummer 1 van de wereld tegen nummer 211 op de FIFA-ranking: Rode Duivels moeten in San Marino op recordjacht

Recorduitzege van de Rode Duivels: 0-6 in Gibraltar (2016) en Luxemburg (1986). Meeste goals van een Belg ooit in één uitwedstrijd: 4, Marc Van der Linden in Luxemburg (1989). Slechtste thuis­resultaat van San Marino ooit: 0-13 tegen Duitsland (2006). Niet alleen de atleten op de Memorial Van Damme, maar ook de Duivels gaan vanavond op recordjacht.