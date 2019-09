Kevin De Bruyne wil ook tegen een voetbaldwerg als San Marino de pedaal niet lossen: “Vol gas geven”

Professioneler vind je ze niet. Bij afwezigheid van Eden Hazard wil Kevin De Bruyne (28) de Rode Duivels vanavond op sleeptouw nemen in San Marino en met een zo groot mogelijk verschil winnen. “Je kan een tegenstander als San Marino alleen maar respecteren door volle gas te voetballen en folietjes achterwege te laten. Als we met City 5-0 voorstaan, blijven we ook gaan.”