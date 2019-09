Puzzelwerk voor de bondscoach: met welke elf starten de Rode Duivels tegen San Marino?

Bondscoach Roberto Martinez kan vanavond bijna een volledig team geblesseerden niet opstellen. Kroonjuweel Eden Hazard is uiteraard de belangrijkste afwezige maar de speler van Real Madrid is heus niet alleen.

Van de spelers die mee afreisden naar het ministaatje is Leander Dendoncker niet fit. Simon Mignolet sukkelt met de enkel en zit vanavond mogelijk niet op de bank. Beiden zijn wel paraat voor maandag tegen Schotland. Leandro Trossard liep gisteren op training een liesblessure op en is zowel vanavond als tegen Schotland niet inzetbaar.

Door de talrijke geblesseerden – vijf meer dan bij de vorige interland tegen Schotland want ook de broers Hazard, Witsel, Boyata en Kompany zijn afwezig – moet Martinez wat schuiven met zijn basisploeg. Centraal achterin moet Kompany worden vervangen door Denayer of Vermaelen. Op de linkerflank is Thorgan Hazard afwezig. Daar staan Carrasco en Chadli te dringen. De centrale rol op het middenveld, waar Witsel ontbreekt, wordt opgevangen door Tielemans. De wissel voor Eden Hazard is de lastigste. Er zijn twee gegadigden: Vanaken en Januzaj.