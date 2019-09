PORTRET. Andy Selva, de speler van San Marino die drie keer scoorde tegen de Rode Duivels

De Rode Duivels hebben vannacht ongetwijfeld rustig geslapen. Want HIJ is er niet bij. HIJ is intussen 43 jaar en voetbalt niet meer mee met de nationale ploeg van San Marino. Wie is HIJ? Andy Selva, spits. Hij scoorde drie keer tegen de Rode Duivels en daarmee is hij de enige San Marinees die ooit raak kon treffen tegen België. Of raak treffen tout court.