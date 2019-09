Trein knalt op truck: 1 dode, 32 gewonden

In Yokohama, bij Tokio, is bij een zwaar treinongeluk een dode gevallen. De trein botste met een snelheid van 120 kilometer per uur tegen een zware vrachtwagen, waardoor de eerste drie wagons ontspoorden. De vrachtwagen werd nog een zeventigtal meter meegesleurd. De 67-jarige trucker overleefde het niet.

De oorzaak van het ongeval is nog niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk raakte de vrachtwagen klem tussen de sporen. De treinconducteur heeft nog aan de noodrem getrokken, maar een botsing was niet meer te vermijden. Op de trein zelf raakte de conducteur gewond, net als 31 passagiers.