Trump heeft altijd gelijk, al moet hij zelf de weerkaarten aanpassen

President Donald Trump moet altijd zijn gelijk halen, ook als dat betekent dat hij weerkaarten moet bijwerken om toch maar zijn stellingen te staven. Trump had namelijk zondag gezegd dat de orkaan Dorian ook naar de staat Alabama zou komen. Dat ontkenden de nationale weerdiensten prompt, om nodeloze paniek daar te vermijden. Maar Trump liet het daar niet bij: hij toverde een kaart met voorspellingen tevoorschijn, waar iets raars mee aan de hand was: het traject van de storm was met zwarte stift verlengd om toch maar Alabama mee in de gevarenzone te trekken. “Beter goed voorbereid zijn dan niet”, voegde de president er nog aan toe. Op Twitter gingen enkele grapjassen meteen ook aan de slag met een zwarte stift en voorzagen ze Trump op foto’s onder meer van een gespierdere torso en grotere handen.(nba)