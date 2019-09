Zo snel mogelijk weg. Net als in Vietnam

In grote lijnen

Vijanden worden vredesduiven

De wrange echo’s uit 1973 en 1988

In geen enkel opzicht zijn het normale onderhandelingen, die tussen de taliban en de VS, allebei voor elkaar de baarlijke duivel. De negen ontmoetingen in Doha schetsten die paradox perfect. Aan het hoofd van de delegatie van de taliban stond de nummer twee van de organisatie, militair commandant en explosievenexpert Abdul Ghani Baradar. Al sinds 2001 werd op hem gejaagd, tot hij in 2010 per toeval werd gearresteerd in Pakistan en eind vorig jaar even plots werd vrijgelaten, nadat de taliban het verzoek op tafel hadden gelegd bij een eerste geheim onderhoud.

Sindsdien is Baradar het hoofd van de politieke en diplomatieke missie van de taliban in Qatar. Nadat hij uit Pakistan in een privéjet was gearriveerd, liet hij vijf van zijn getrouwen overkomen om mee de onderhandelingen met de Amerikanen te voeren. Alle vijf waren ze in 2014 vrijgelaten door de VS in ruil voor het leven van een Amerikaanse soldaat. Ze zaten jaren in Guantanamo, de militaire gevangenis waar iedereen die van ver of dichtbij wat te maken had met 9/11 werd ondergebracht.

Aan de Amerikaanse kant van de tafel zit de speciaal afgezant voor Afghanistan, Zalmay Khalilzad. Hij is de voormalige VS-ambassadeur bij de VN, Irak en Afghanistan. In 2001, na de aanvallen op de Twin Towers, werd Khalilzad door president Bush aangesteld om een plan uit te tekenen om de taliban van de macht te verdrijven en uit te schakelen. Achttien jaar later zijn de twee mannen die een bepalende rol in de oorlog hebben gespeeld, nu de architecten van de eerste stap naar een oplossing.

Gesprekken en bommen

De belofte is om ooit de macht te delen met de seculiere regering. Maar de Taliban houdt wel vast aan het Islamitisch Emiraat van Afghanistan

De aftocht van de troepen moet een eerste stap naar vrede zijn. De tweede stap worden inter-Afghaanse onderhandelingen. Tot dan weigeren de taliban gesprekken met de regering van president Ghani, die ze zien als een “marionet van de bezetter”. De taliban hanteren niet alleen een andere terminologie dan de Amerikanen – zo spreken ze van een ‘evacuatie’ van de VS – ze stellen ook de eisen en bepalen de omstandigheden.

Maar terwijl werd gepraat over een terugtrekking van de troepen, volgde de ene bommencampagne van de taliban het andere grondoffensief op. De fundamentalisten willen zo sterk mogelijk staan tegen de dag dat de ‘bezetter’ weg is en de politieke machtsstrijd met Kaboel begint. De taliban hebben ook duidelijk gemaakt dat die aanvallen zullen doorgaan tot de terugtrekking voltooid is. Ze bezetten nu al het grootste grondgebied sinds de invasie van 2001 en breiden dat nog uit. De Amerikanen beseffen dan ook al jaren dat ze in een dure en niet te winnen oorlog zijn verwikkeld. President Trump beloofde de troepen weer naar huis te halen. En dat wil hij in volle gang hebben als er volgend jaar presidentsverkiezingen komen.

Tot veel bereid

Het maakt dat de VS bereid is om veel door de vingers te zien, zelfs een bomaanslag twee dagen geleden op een zucht van de Amerikaanse ambassade. Bij normale onderhandelingen wordt gepraat over het staken van onderlinge vijandigheden, maar dat vindt de VS een verlies van kostbare tijd. Van hun kant willen de taliban het momentum niet door de vingers laten glippen. Niet eens een maand geleden werd de broer van een taliban-topman gedood bij een aanslag, die eigenlijk tegen de topman was gericht. Altijd wordt dan om wraak geroepen. In diplomatieke termen klonk het nu “dat de taliban zich niet zouden laten afleiden van het doel: een akkoord over de evacuatie van de bezetter”. Amper tien maanden is nu onderhandeld, in een bijzonder hoog tempo. Opgesloten in een kamer, ontleedden beide delegaties de teksten gedurende negen sessies. Bij elke zin waar discussie over was, werd even gestopt om het euvel te verhelpen, zodat men weer verder kon.

Wie geen vertrouwen heeft in het proces, is de Afghaanse president Ghani. Er is geen enkele garantie dat de latere inter-Afghaanse gesprekken tot een compromis zullen leiden. De taliban houden nog steeds vast aan de oprichting van het Islamitisch Emiraat van Afghanistan. De taliban én de president herinneren zich nog goed wat er gebeurde toen de Russische troepen zich terugtrokken eind jaren tachtig. Delen van het leger sloegen op de vlucht toen hun beschermengelen vertrokken of ze veranderden van kamp. In die chaos konden de taliban de macht grijpen.

Nu al analyseert de organisatie welke legereenheden het makkelijkst gerekruteerd kunnen worden voor het post-Amerikaanse tijdperk. De macht delen is duidelijk niet de eerste keuze. Binnen de taliban zelf bestaan ook verschillende fracties. Ook groepen die niet geloven in de onderhandelingen van ‘de oude garde’ over gedeelde macht of vrouwenrechten. De vraag is of de onderhandelaars hen op één lijn kunnen krijgen. Waar ze zeker geen greep op hebben, is de lokale afdeling van ISIS, toch al 2.000 man sterk en met succes rekruterend onder ontevreden taliban-aanhangers.