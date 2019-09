4,5 miljoen euro gestolen… aan kleingeld

Tien jaar lang nam Patrick R. regelmatig, op het einde van zijn werkdag, kleingeld uit de parkeerautomaten mee naar zijn huis in Oppuurs. Niet zomaar enkele muntjes. Apcoa is een internationaal parkeerbedrijf, dat toen in Vlaanderen alleen al 60.000 parkeermeters beheerde.

Als de medewerkers die de meters leegmaakten ’s avonds op de hoofdzetel arriveerden, gaf Patrick R. hen de opdracht enkele geldlades apart te houden. Dat was zogezegd een steekproef: hij wou het geld natellen.

In werkelijkheid nam hij de munten mee naar huis. Tijdens het onderzoek doken camerabeelden op, waarop te zien was hoe R. grote zakken vol munten in de koffer van zijn auto legde.

“Dat geld kwam de Stad Antwerpen toe”, zegt algemeen directeur Luc Verduyckt. “Wij beheerden de meters. Wij verzamelden het geld, en brachten het naar een telbureau. Daarna moest alles naar de stad.”

Kelly Pfaff en Garry Hagger

Op tien jaar tijd sleepte de directeur zo 4,5 miljoen naar huis. Met dat geld maakte hij grote sier. Hij toerde rond in een Maserati, en woonde met zijn vrouw Els H. in een enorme villa. Ook zij is naar de strafrechter doorverwezen.

Patrick R. maakte graag grote sier, onder meer met deze Maserati. if

Het koppel vertoefde graag in de high society. Als ze naar een optreden gingen, kochten ze dure vip-tickets. Op R.’s verjaardagsfeest kwamen onder meer Koen Wauters, Valerie De Booser, Kelly Pfaff en Garry Hagger langs.

Al in 2013 vond een Mechelse bankdirecteur het vreemd dat zijn cliënt Patrick R. steeds weer met enorme bedragen aan kleingeld kwam aandraven. Maar R. verzon een verhaal over een lening die hij van Apcoa had gekregen, en de zaak werd zo gelaten.

Vier maanden cel

Pas in juni 2016 ontdekte Apcoa zelf dat de directeur in de geldautomaten graaide. Hij werd opgepakt, en na vier maanden in voorhechtenis biechtte hij alles op.

“Mijn cliënt is bereid mee te werken. Hij heeft zijn hele vermogen ter beschikking gesteld”, zegt zijn advocaat Kris Luyckx. “Zijn auto’s zijn verkocht, en zijn woning staat te koop. De opbrengst staat op een geblokkeerde rekening.” Zijn vrouw heeft hem ondertussen verlaten.

De raadkamer in Antwerpen verwees Patrick R. donderdag naar de strafrechter voor huisdiefstal, schriftvervalsing en witwassen. De Stad Antwerpen heeft zich, net als Apcoa en de fiscus, burgerlijke partij gesteld.

Apcoa mag ondertussen de Antwerpse parkeermeters niet meer beheren. “Nadat ons contract was afgelopen, is er een nieuwe aanbesteding uitgeschreven”, zegt Verduyckt. “We hebben opnieuw meegedongen, maar het stadsbestuur heeft een ander parkeerbedrijf gekozen. Of dat iets te maken heeft met de diefstal? Daar kan ik geen antwoord op geven.”