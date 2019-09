Gekoppeld op basis van je vind-ik-leuks

Allebei de Facebookpagina van Het Nieuwsblad geliket, lid van de groep ‘Start 2 Run’ en straks aanwezig op het concert van Oscar and the Wolf? Dan is de kans groot dat Facebook jullie aan elkaar voorstelt. In zijn nieuwe dating-optie – waarvoor je je moet inschrijven en verder dus losstaat van je profiel – zal de sociaalnetwerksite vreemden aan elkaar koppelen op basis van hun likes, lidmaatschap van groepen, evenementen, locatie en andere activiteiten op Facebook.

Swipen zoals bij Tinder komt er niet aan te pas: voorgestelde profielen kun je ofwel liken ofwel passen. Facebookvrienden worden trouwens niet aan elkaar voorgesteld. Tenzij je hen aan je geheime crush-lijst toevoegt, waarop maximaal negen vrienden mogen. Doet je crush dat ook met jou, worden jullie toch aan elkaar voorgesteld.

De functie is sinds gisteren beschikbaar in twintig landen, vooral in Noord- en Zuid-Amerika. Begin 2020 komt het ook naar Europa. De vraag is of gebruikers hier Tinder wel zo snel links zullen laten liggen voor Facebook Dating. Volgens Elisabeth Timmermans, onderzoeker naar online dating en auteur van Liefde in tijden van Tinder, zal het voor Tinder alleszins concurrentie zijn. “Wat in het voordeel van Facebook speelt, is dat veel mensen er al een account hebben. Het is dus toegankelijker. Voor wie wil daten, is het handig om binnen hetzelfde platform die mogelijkheid te krijgen.”

Minder privacy

Al twijfelt ze eraan of een algoritme wel zo’n goede connectie kan geven. “Ook bij Tinder – dat zich op meer baseert dan je seksuele voorkeur en afstand – is al bewezen dat wat voor het medium een goede match kan lijken, in het echt niet per se zo is.”

Wat nog kan afschrikken aan Facebook Dating volgens social media-expert Sofie Verhalle, is dat gebruikers het medium al wel héél veel info hebben gegeven. “Op Facebook geven we veel meer prijs dan op Tinder of Grindr, waar alles iets anoniemer verloopt. Een deel wil zijn privacy zo veel mogelijk houden.”

Het succes ervan zal volgens Verhalle vooral afhangen van hoe hard Facebook de functie pusht op onze tijdlijn. Vraag is waarom Mark Zuckerberg ons daar nu per se op wil. Dat is eigenlijk niet zo gek, zegt Verhalle. “Ze hebben al die gegevens en vragen zich af hoe ze mensen nog langer op hun platform kunnen houden. Facebook wil hét internet zijn. Daarom komt er straks ook Facebook Jobs, het principe van LinkedIn.”