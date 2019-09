Niemand kiest nog voor obligaties

Obligaties zijn helemaal uit de gratie. Het is een van de grote trendbreuken van de afgelopen jaren. In 1992 belegden Belgen nog meer dan 30 procent van hun vermogen in obligaties. Dat daalde tot 10 procent in 2008 en tot een magere 3 procent in het eerste kwartaal van 2019.

Gek is die daling niet. Door de negatieve rente op staatsbonnen kan je het geld zelfs beter op een spaarboekje laten staan. De tijd van de populaire Leterme-bon, een staatsbon die in 2011 tegen 4 procent rente werd uitgebracht, ligt al een tijd achter ons.