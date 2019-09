Onze schuldenlast is fors toegenomen

Het spaarboekje mag dan wel populair blijven, er komt steeds minder vers geld bij. Een almaar groter deel van ons inkomen gaat naar de afbetaling van woonleningen. Liever dan te sparen investeert de Belg in vastgoed.

We lenen vaker en ook de bedragen zijn steeds hoger. Dat gaat gepaard met een fors toegenomen schuldenlast. “Die is sinds begin deze eeuw bijna verdubbeld”, zegt Vanden Houte. Vandaag is dat bedrag per persoon circa 25.000 euro. Dat houdt risico’s in. “Bij een hoge schuldgraad zijn mensen geneigd om sneller de broekriem aan te halen. Er wordt minder geconsumeerd en dat heeft een negatief effect op de economische groei.”