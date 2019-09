Shell wil boorplatformen laten verkommeren, België protesteert

Shell wil de betonnen fundamenten en poten van drie oude boorplatformen in de Noordzee laten staan. België gaat niet akkoord en heeft samen met vier andere landen en met de Europese Commissie verzet aangetekend bij het bedrijf.

Het gaat om de platformen Brent Bravo, Brent Charlie en Brent Delta. Dat zijn metalen mastodonten waarvan alleen de fundamenten 24 meter hoog boven zee uitsteken. Het zijn die die Shell wil laten staan, maar in die fundamenten zit nog 11.000 ton aan chemicaliën.

Volgens Shell kan je die chemicaliën beter “langzaamaan” in zee laten lopen – volgens het bedrijf duurt het 750 jaar voor de palen afgebrokkeld zijn – omdat alles ineens wegnemen een erg riskante operatie is. Maar daartegen tekent onder meer ons land dus verzet aan. “We eisen absolute zekerheid over de gevolgen voor het milieu”, zegt minister van Noordzee Philippe De Backer (Open VLD).(tlb)