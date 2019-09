Vanavond volle tribunes in San Marino. Foto: Photo News

San Marino loopt storm voor de Rode Duivels. Het stadion van 6.000 plaatsen is uitverkocht voor de komst van de sterren uit België.

Vooral de transfer van Romelu Lukaku naar Inter gaf een ruk aan de kaartenverkoop. Heel wat fans van Internazionale zitten vanavond in de tribunes. De voetbalbond gaat uit van zo’n 800 Belgische fans vanavond in San Marino en zo’n 2.000 maandag tegen Schotland in Hampden Park.