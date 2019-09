Twee jaar na vertrek bij Anderlecht kiest Mile Svilar voor Belgische beloften: “Met Kompany als trainer was ik misschien gebleven”

Eerst werd hij verweten de meest ongeduldige doelman van Anderlecht te zijn. Vervolgens ontpopte hij zich bij Benfica tot de jongste keeper ooit in de Champions League. Twee jaar na zijn vertrek richting Portugal is Mile Svilar (20) eindelijk gezwicht voor de lokroep van de Belgische nationale beloften. Vanavond in de EK-kwalificaties tegen Wales vecht hij met Arnaud Bodart (Standard) en Jens Teunckens (Antwerp) om een plaats onder de lat van de U21. Maar eerst een terugblik op twee bewogen jaren.