Oefenwedstrijden: Hairemans scoort bij debuut KV Mechelen, Jakubech redt penalty voor Kortrijk

KV Mechelen - Dudelange (Lux) 4-0

KV Mechelen klopte het Luxemburgse Dudelange van Emilio Ferrera met 4-0. Alle goals vielen in het eerste halfuur. Tester Michel Batiebo (24), een Burkinese spits, liet een goede indruk en maakte de 3-0. Hairemans debuteerde als spelverdeler en pikte een goaltje mee. Ook Tainmont scoorde en Dudelange maakte nog een own-goal.

KV Kortrijk - Charleroi 3-0

KV Kortrijk klopte Charleroi met 3-0. Na een kwartier kopte Lepoint een vrijschop door naar Stojanovic, die binnen tikte. Na rust pikte Ezekiel zijn goaltje mee, en maakte Stojanovic zijn tweede. Charleroi leek op weg naar de eerredder, maar dat was buiten nieuwe doelman Jakubech gerekend. Hij pakte de penalty.

STVV - Eupen 2-3

STVV en Eupen wachtten met scoren tot na rust. Suzuki en Colido (vanaf de stip) maakten er snel 2-0 van, maar Toyokawa, Ciampichetti en Milicevic maakten er al bijna even snel 2-3 van, meteen ook de eindstand. Bij de Kanaries stonden zeven spelers aan de aftrap die nog geen seconde het wedstrijdshirt hadden gedragen.

Anderlecht - Moeskroen 0-1

Anderlecht ging gisteren op het oefencentrum in Neerpede onderuit tegen Moeskroen, dat nieuwkomers Aleix Garcia (gehuurd van Man City) en Kevin Wimmer (gehuurd van Stoke) had meegebracht. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt door Bruno Godeau. Hij was in het verleden nog verdediger bij Anderlecht.