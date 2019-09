Ondanks al het talent: als Nederland vanavond verliest in Duitsland, staat het negen punten achter op leider… Noord-Ierland

Loopt u niet bepaald warm voor San Marino-België? Nee? Geen erg, het is niet iets om u schuldig over te voelen. Vanavond staan er immers gewoon een pak interessantere affiches op het programma. De leukste? Duitsland-Nederland. Of waarom Oranje maar beter niet verliest, wil het het jaar stressvrij doorkomen.

Werpt u even een blik op EK-kwalificatiegroep C, wilt u. De situatie is er, euh, best bizar. In een groep met Duitsland en Nederland staat Noord-Ierland fier op kop met een 12 op 12. Punten gescoord in dubbele confrontaties met groepskneusjes Wit-Rusland en Estland, dat wel, maar wel punten die in schril contrast staan met die van Nederland. Door de finale van de Nations League speelde Oranje nog maar twee EK-kwalificatiematchen en door een speling van de kalender trof en treft datzelfde Oranje het grote Duitsland twee keer in zijn eerste drie matchen. De eerste confrontatie in Nederland ging verloren (2-3), een nederlaag in Hamburg vanavond zet Oranje op negen punten van Duitsland én Noord-Ierland. Niet best.

Tweespalt

Die mogelijke situatie zorgt voor tweespalt in Nederland. Enerzijds heb je de groep die bondscoach Ronald Koeman volgt en zich weinig zorgen maakt. Koeman verklaarde begin deze week “dat de match tegen Duitsland geen sleutelmatch wordt”, wijzend naar het feit dat als Duitsland zijn plicht doet tegen de Noord-Ieren en Oranje zelf over twee confrontaties beter doet dan The Green & White Army – onderlinge resultaten zijn doorslaggevend bij een gelijk aantal punten – de kwalificatie zo goed als binnen is. En anders is er nog een kans in maart met de play-offs.

Anderzijds zijn er de pessimisten, de groep mensen bij wie de stress nu al de bovenhand neemt en waar de schrikbeelden van het gemiste EK 2016 en WK 2018 weer bijzonder levendig zijn. Een nederlaag tegen Duitsland betekent voor hen alarmfase rood. Ook omdat de huidige twijfels omtrent sommige spelers dan weer als argument aangehaald kunnen worden.

Dat sleutelspeler Frenkie de Jong bij Barcelona niet op zijn beste positie wordt uitgespeeld, doet nu al op stoelen schuifelen. En Matthijs de Ligt die zijn start bij Juventus met een non-prestatie tegen Napoli volledig gemist heeft, werkt ook op het gemoed. “Hij heeft een veer in de reet nodig”, verklaarde analist Hugo Borst een paar dagen terug in zijn column voor het Algemeen Dagblad. “Een aai over de bol.” En een goede prestatie. Zoals heel Oranje. “Ah, ik wil niet zo panisch doen zoals ik hier en daar lees”, hield Koeman de druk af. En toch: verliezen vanavond doe je beter niet.