Bewolking, regen en een donderslag: wisselvallig weekend op komst

Het wordt dit weekend overwegend bewolkt, met af en toe een bui en her en der zelfs een kleine onweersbui. Dat meldt het KMI.

De weersverwachtingen voor vrijdag. Foto: KMI

Na het optrekken van het plaatselijke ochtendgrijs is het vrijdag droog en vrij zonnig, met vooral in het westen wat hoge sluierwolken. Na de middag neemt de bewolking toe vanaf het westen. Pas in de late namiddag en avond verwachten we regen en buien vanaf de kust. De maxima liggen tussen 16 en 21 graden.

Vanavond en vannacht wordt het zwaarbewolkt tot betrokken. Een regenzone trekt geleidelijk van noordwest naar zuidoost over het land. Na middernacht volgen er opklaringen vanaf de kust, bij minima van 8 graden in de Hoge Venen tot 14 graden aan de kust.

Zaterdagochtend verlaat een storing het zuidoosten van het land. Overdag komen we terecht in onstabiele zeelucht van polaire oorsprong en wordt het erg wisselvallig. Tussen de opklaringen door krijgen we wolkenvelden waaruit er regelmatig buien vallen, waarschijnlijk zelfs af en toe met een donderslag. Maxima van 14 graden in de Hoge Venen tot 18 graden in de Kempen.

Na het optrekken van het ochtendgrijs is het zondag opnieuw wisselvallig met buien, maar waarschijnlijk minder talrijk dan de dag voordien. Een plaatselijke donderslag blijft mogelijk, bij maxima van 13 tot 17 graden.