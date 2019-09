Robert Mugabe overleden: ex-dictator van Zimbabwe werd 95

Robert Mugabe is overleden, de voormalige dictator van Zimbabwe werd 95. Hij stierf in Singapore aan de gevolgen van kanker.

Het is de huidige Zimbabwaanse president Emmerson Mnangagwa die het nieuws vrijdagochtend de wereld instuurde. “Het is met de grootste droefnis dat ik het overlijden van de stichter van Zimbabwe en voormalig president Robert Mugabe aankondig. Hij was een icoon van bevrijding, een pan-Afrikanist die zijn leven wijdde aan de emancipatie en ontwikkeling van zijn volk. Zijn bijdrage aan de geschiedenis van ons land en continent zal nooit vergeten worden. Moge zijn ziel rusten in eeuwige vrede”, aldus Mnangagwa op Twitter.

Cde Mugabe was an icon of liberation, a pan-Africanist who dedicated his life to the emancipation and empowerment of his people. His contribution to the history of our nation and continent will never be forgotten. May his soul rest in eternal peace (2/2) — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) September 6, 2019

De bevrijder die dictator werd

Mugabe werd op 21 februari 1924 geboren in de toenmalige Britse kolonie Zuid-Rhodesië. Hij nam met de Zimbabwe African National Union (ZANU) de wapens op tegen het blanke minderheidsbewind van Ian Smith, die in 1965 de onafhankelijkheid van Rhodesië had uitgeroepen. Mugabe zat vanaf 1964 tien jaar lang - zonder proces - achter de tralies. Na de omverwerping van de Rhodesische regering won Mugabe’s partij in 1980 de eerste verkiezingen, hij werd zelf premier.

Maar wat een succesverhaal voor het land én Mugabe leek, veranderde vanaf de jaren negentig - toen het land economisch in moeilijkheden kwam - in een nachtmerrie. Mugabe nam een reeks dramatische beslissingen en toonde zijn wreedheid aan de wereld. Zo mengde hij zich in de oorlog in Congo, voerde hij mislukte landbouwhervormingen door, en drukte hij massaal geld bij wat tot hyperinflatie leidde. Op de onvrede bij de bevolking reageerde hij met keiharde repressie en de uitbouw van een politiestaat.

In 2017 moest de 93-jarige Mugabe na 37 jaar aan de macht een stap opzijzetten na een militaire coup, al verzekerde hij zichzelf daarbij wel van immuniteit voor vervolging. Hij werd opgevolgd door huidig president Emmerson ‘De Krokodil’ Mnangagwa, een voormalig medestander. Mugabe werd sinds vier maanden in Singapore behandeld voor kanker, maar zou twee weken geleden alle behandelingen hebben laten stopzetten. Hij werd 95.