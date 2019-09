Belgische man (55) overleden tijdens vakantie in Turkije: toeristen probeerden hem nog te redden

Op vakantie in het Turkse Bodrum is een Belgische toerist (55) om het leven gekomen. Hij werd onwel tijdens een zwempartij in zee aan de baai van Poyraz, maar kon niet meer gered worden. Dat melden Turkse media.

De 55-jarige Belg was samen met zijn vrouw en drie kinderen op vakantie in de populaire Turkse havenstad Bodrum. Toen zijn gezinsleden een boottocht maakten, besloot de man de zee in te gaan en wat te zwemmen.

Tijdens die zwempartij moet hij onwel geworden zijn. Andere toeristen merkten plots op dat hij onder water bleef en sprongen het water in om hem te helpen. Ze sleurden hem met hulp van de redders het strand op en trachtten hem te reanimeren, maar dat had geen zin meer. Tijdens zijn overbrenging naar het ziekenhuis overleed E.A. in de ziekenwagen.

Het is nog onduidelijk waar de man precies aan gestorven is. Een lijkschouwing moet daar meer duidelijkheid over geven.