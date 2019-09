Argentinië en Chili komen niet tot scoren in oefenmatch in Los Angeles

De oefeninterland tussen Argentinië en Chili heeft geen doelpunten opgeleverd. De twee Zuid-Amerikaanse landen hielden elkaar donderdag in Los Angeles op 0-0.

Tien spelers kregen een gele kaart in het harde duel, waarin de Argentijn Giovani Lo Celso (Tottenham Hotspur) geblesseerd naar de kant moest na een charge van Charles Aránguiz.

Twee maanden geleden stonden Argentinië en Chili ook al tegenover elkaar, toen met als inzet het brons op de Copa America. De Argentijnen wonnen de ‘troostfinale’ met 2-1, maar raakten wel hun aanvoerder Lionel Messi kwijt met een rode kaart.

De superster van FC Barcelona ontbrak donderdag bij het weerzien met de Chilenen. Messi is voor drie maanden geschorst door de Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol, vanwege zijn verbale uitbarsting na het toernooi in Brazilië. Hij noemde de Conmebol “corrupt” en suggereerde dat alles in het werk was gesteld om Brazilië de Copa America te laten winnen.

Messi sukkelt bovendien met een kuitblessure. Hij speelde daardoor dit seizoen nog geen enkele wedstrijd voor Barça.