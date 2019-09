Werkgever nodigt klant uit om sollicitanten te beoordelen

Sint-Truiden - Een opvallend sollicitatiegesprek bij het Truiense communicatiebureau Idearté: niet alleen de bedrijfsleiding selecteerde de nieuwe collega, maar ook de klant zat mee aan tafel. “We vinden het belangrijk dat er een persoonlijke klik is tussen onze medewerkers en de klanten waar ze vaak mee moeten samenwerken”, zegt zaakvoerder Patricia Robinnen van Idearté. “Vandaar dat we al tijdens de laatste sollicitatieronde willen voelen of er chemie is tussen beide partijen.”

Idearté lanceerde het experiment naar aanleiding van de aanwerving van een nieuwe communicatieadviseur. “Onze communicatieadviseurs zijn niet alleen de interne regisseurs van projecten, zij vormen ook het eerste aanspreekpunt voor klanten”, legt Patricia Robinne uit. “Een wederzijdse warme band is dus cruciaal. Zeker bij vaste klanten, waar je regelmatig mee vergadert, mailt of belt.”

Buikgevoel

In de zoektocht naar een nieuwe collega betrok Idearté daarom Kristien Moelans, marketingmanager bij dienstengroep ITZU. “Kristien schoof in de laatste ronde mee aan tafel”, weet Bert Stas, ook zaakvoerder bij Idearté. “Aan die proef ging een cv-selectie, traditioneel sollicitatiegesprek en externe screening vooraf. We nodigden Kristien uit om met de drie overgebleven kandidaten kennis te maken. Enerzijds zie je zo jouw relatiebeheerder in spe live aan het werk (tijdens de presentatie van een case, nvdr.), anderzijds voel je of er een persoonlijke klik is. Dat komt zowel de klant als de nieuwe collega achteraf ten goede.”

Maar wat als het buikgevoel van de klant en de werkgever elkaar tegenspreken? “We luisteren goed naar de mening van onze klant, maar als werkgever neem je natuurlijk zelf nog altijd de eindbeslissing. Gelukkig was de jury in dit geval unaniem”, lacht Bert.

