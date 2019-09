Drie jongeren komen met de schrik vrij na zwaar ongeval in Kortemark

Kortemark - In de nacht van donderdag op vrijdag gebeurde in de Handzamestraat in het West-Vlaamse Kortemark een zwaar ongeval. Daarbij kwamen drie jongeren als bij wonder met de schrik vrij.

De 25-jarige Kortemarkenaar J. B. reed richting Kortemark toen hij net over de Aarsdamstraat de controle over het stuur van zijn wagen verloor. De auto vloog over de gracht naast de weg en belandde op zijn dak in een weide. De chauffeur, zijn 23-jarige zus en zijn 20-jarige broer kwamen met de schrik vrij en liepen slechts lichte verwondingen op. De brandweer kwam ter plaatse omdat er na het ongeval rook vanuit de wagen kwam. Uiteindelijk moest de brandweer niet ingrijpen.

Foto: bfr