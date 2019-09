Hoe motiveer je elf Rode Duivels voor een non-match tegen een bende amateurs?

Hoe kan je Courtois, Vertonghen, De Bruyne of Lukaku in godsnaam motiveren om in zo’n niemendalletje als tegen San Marino voluit te gaan? Zeker als je weet dat de Duivels al met 12 op 12 stevig aan de leiding staan. We polsten bij ex-bondscoach Aimé Anthuenis (75) die met België ooit slechts op het nippertje won in San Marino. Bob Peeters (45) scoorde als spits dan weer ooit drie keer in 13 minuten tegen San Marino. Nu is hij trainer.