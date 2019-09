Harteloze dief berooft 88-jarige man in rolstoel

Voor de tweede keer op rij werd de 88-jarige Dennis Birch het slachtoffer van een overval terwijl hij thuis is. De gepensioneerde veteraan is lichamelijk gehandicapt waardoor hij vast zit in zijn rolstoel. Op twee maanden tijd werd de arme man tot tweemaal toe overvallen op klaarlichte dag. Het was telkens zijn verzorger die aan de alarmbel trok wanneer hij op beveiligingsbeelden zag hoe de overvallers schaamteloos profiteren van Dennis Birch.

Een maand geleden werd de gepensioneerde veteraan overvallen op klaarlichte dag door de Slovaakse Tomas Mizikar. De overvaller greep naar zijn portefeuille terwijl de lichamelijk gehandicapte man toekeek hoe hij ging lopen met de inhoud. Een maand nadien gebeurde exact hetzelfde. Een man stapte in zijn woning terwijl Dennis Birch aan het slapen was in zijn rolstoel. De man ging ervandoor met zijn portefeuille, maar keerde vijf minuten later terug omdat de buit niet genoeg was. Vervolgens doorzocht hij de rest van de woning op zoek naar iets van waarde.

bekijk ook

Man zit in bar terwijl gewapende overval plaatsvindt, maar steekt rustig zijn sigaret op

Overvaller denkt hotel te kunnen beroven met machete, maar dat is buiten deze moedige eigenaar gerekend