Simpel bierkaartje kan dikke opleidingsboeken vervangen

Een boodschap die kort en krachtig kan overgebracht worden, blijft vaak het langst in het geheugen gegrift. Zelfs voor high potentials die allerlei managementcursussen volgen, kan een simpele, directe communicatie wonderen doen. Het opleidingsbureau Upstream is alvast overtuigd en heeft de lijvige cursus vervangen door een stapeltje bierkaartjes…

“Men zegt weleens dat iemand de boodschap echt begrepen heeft als hij ze kan samenvatten op de achterkant van een bierkaartje”, zegt Koen De Moortel, zaakvoerder van Upstream. “Onze ervaring leert dat het kernachtig formuleren van nieuwe inzichten het beste resultaat geeft in onze opleidingen. Het zijn eenvoudige geheugensteuntjes die toelaten om het lesmateriaal te onthouden en te verwerken. Vandaar dat we een heuse bierkaartjes-cursus hebben ontwikkeld. Elk concept dat in de opleiding aan bod komt, staat samengevat op één bierkaartje. De hele reeks is dus een goede samenvatting van het hele lessenpakket.”

Piekeren

Er is nog een reden om voor deze didactiek te kiezen. "De high potentials die bij Upstream een opleiding volgen, hebben geen tijd om naast hun drukke job, zich nog eens in de boeken te gooien”, weet Koen De Moortel. “De meesten hebben het al moeilijk genoeg om hun dagtaak te combineren met een gezin of hobby’s. Maar het gebeurt wel dat ze ’s avonds nog wat nadenken over wat ze die dag allemaal gehoord en geleerd hebben. En dan is een geheugensteuntje of inspiratiebron meer dan welkom. Vandaar onze bierkaartjes. Of het nu gaat om een goede spreuk of een verhelderend schema, als het maar helpt om door het bos te bomen te gaan zien. En zo krijgen onze opleidingen subtiel een vast plekje in het leven van de drukke professionals.”

