3 slimme tips om efficiënt te pendelen

Twee West-Vlamingen werken voor een grootbank in Brussel en Antwerpen en getuigen over hun pendelervaringen.

Het pendelen waard

Een loopbaan op de hoofdzetel van een gerenommeerde bank in het centrum van het land, kan dat als je in West-Vlaanderen woont? Het antwoord is ja. Niet alleen voor een korte carrièrespurt van een paar jaar, ook gedurende meerdere decennia. Jobat sprak met twee dappere West-Vlamingen in de banksector, waarvan er eentje woont op 100 meter van het strand van Oostende.

Frank Guillierme is een rasechte Kortrijkzaan die bij Belfius werkt in Brussel. Hoewel, hij beschouwt zichzelf meer als een globetrotter. “Ik reis veel in mijn vrije tijd. Dat plaatst de woon-werk afstand van Kortrijk naar Brussel in perspectief. Wij Vlamingen zijn een beetje verwend”, glimlacht Frank.

De wekker van Frank rinkelt om 6.15 uur, hij spoort rechtstreeks naar Brussel-Noord en is om 9 uur op kantoor. ’s Avonds probeert hij om 19 uur terug in Kortrijk te zijn. Twee dagen per week werkt hij thuis. Bovendien is Belfius flexibel op het vlak van aankomst- en vertrektijd op kantoor. “Dat is een verademing”, aldus Frank. “Die flexibiliteit bezorgt mij psychologisch een gevoel van vrijheid. De leidinggevenden sturen hun medewerkers ook niet meer aan op basis van de aanwezige uren. Ze kijken naar het opgeleverde resultaat en we werken in een sfeer van onderling vertrouwen.”

Kinderen instoppen

Van zulke autonomie kan Wim Pauwels ook getuigen. Wim woont op 100 meter van het strand van Oostende. Hij werkt al 11 jaar bij AXA. Eerst 6 jaar met de trein naar Brussel, de laatste 5 jaar met de auto naar Antwerpen. “Nog geen seconde spijt van”, klinkt het zelfverzekerd bij Wim. Net zoals Frank geniet Wim van de vrijheid die met zijn job in de bank gepaard gaat. “Vrijheid om vroeg of laat te starten, maar ook financiële vrijheid die voor comfort zorgt in mijn gezin. En ik kan gelukkig nog altijd mijn zoon ofwel ’s morgens naar school brengen, ofwel hem ’s avonds instoppen”, vertelt hij.

Spiekt Wim wel eens naar lokale vacatures in West-Vlaanderen? “Neen hoor, in een groot bedrijf als AXA heb ik veel carrièremogelijkheden. Bedrijven met deze taille tref je nauwelijks aan in West-Vlaanderen. Ik oefen al mijn zesde job uit in deze organisatie, altijd in marketing of communicatie.”

Ook Frank Guillierme lonkt naar eigen zeggen niet naar jobs in andere bedrijven. “De opportuniteiten zijn enorm in een omvangrijke bank, dat blijft één van de redenen waarom ik naar Brussel pendel. Ik werkte 15 jaar op de kredietafdeling, ging daarna projecten leiden, en ben nu 2 jaar HR Business Partner. Het gevoel altijd een nieuwe loopbaankans te kunnen grijpen, verzacht de verplaatsing.”

