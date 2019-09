Nieuwe dinosaurussoort van 8 meter groot ontdekt in Japan

Japanse onderzoekers hebben een nieuwe dinosaurussoort geïdentificeerd door een bijna volledig acht meter lang skelet te reconstrueren. Het gaat om het grootste skelet dat ooit in de Japanse archipel is gevonden. Het gaat om de ‘Kamuysaurus japonicus’, wat ‘Japanse drakengod’ betekent.

Na analyse van honderden 72 miljoen jaar oude botten concludeerde het team onder leiding van de universiteit van Hokkaido dat dit skelet behoort tot een nieuwe soort van de Hadrosauridae-familie, een aanduiding voor een groep ‘eendesnaveldinosauriërs’, een herbivoor uit het einde van de geologische periode van het Krijt.

Een deel van zijn staart werd gevonden in 2013 en latere opgravingen haalden het hele skelet tevoorschijn. Het team koos de naam ‘Kamuysaurus japonicus’, wat ‘Japanse drakengod’ betekent. De auteurs schatten dat het ging om een negenjarige volwassene dinosaurus, die 4 of 5,3 ton woog, afhankelijk van of het dier op twee of vier poten liep.

Dicht bij oceaan

“Het feit dat er in Japan een nieuwe dinosaurus is gevonden, betekent dat er een onafhankelijke wereld van dinosaurussen bestond in Japan of Oost-Azië, met een onafhankelijk evolutieproces”, aldus teamleider Yoshitsugu Kobayashi.

‘Kamuysaurus japonicus’ leefde waarschijnlijk in kustgebieden, een zeldzame habitat voor dinosauriërs in die tijd. De botten geven ook informatie over hun omgeving. De ontdekking ondersteunt de hypothese dat sommige dinosaurussoorten “liever in gebieden dicht bij de oceaan woonden en dat het kustmilieu een belangrijke rol heeft gespeeld in de diversificatie” van dinosaurussen aan het begin van hun evolutie.