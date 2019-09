Wordt het een avond voor de geschiedenisboeken? Deze 7 records willen de Rode Duivels en Romelu Lukaku breken

Lukaku was donderdag nog maar amper geland in San Marino of hij werd al door enkele stewards aangeklampt voor een selfie. Foto: Photo News

Ze zijn al de sterkste generatie die ons land ooit gehad heeft, maar vanavond kunnen de Rode Duivels elk hoekje van de Belgische voetbalgeschiedenis inpalmen. Een duel tussen de nummer één en de nummer laatst op de wereldranking is vragen om records. De grootste zege van de Rode Duivels ooit, meeste aantal doelpunten van een Rode Duivel in één match… het kan vanavond allemaal sneuvelen als onze nationale elf volle gas spelen. Vooral voor Romelu Lukaku kan het een bijzondere avond worden. De spits van onze nationale ploeg heeft nog twee goals nodig om de kaap van de vijftig goals voor België te ronden.

Record: grootste zege van de Rode Duivels ooit

Wat is nodig om het record te breken? Een zege met tien goals verschil.

De Rode Duivels hebben drie wedstrijden in hun geschiedenis met negen goals verschil gewonnen: in 1994 tegen Zambia (9-0), in 2017 Gibraltar (9-0) en in 2001 tegen... San Marino (10-1). Als ze dat record willen breken, moeten ze vanavond tegen San Marino dus al naar de dubbele cijfers.

Record: grootste uitzege van de Rode Duivels ooit

Wat is nodig om het record te breken? Een zege met zeven goals verschil.

Dit is een record dat iets makkelijker te breken zal zijn. De marge bedraagt hier namelijk maar zes doelpunten: zowel in 1986 in Luxemburg als in 2016 in Gibraltar werd immers met 0-6 gewonnen.

Dries Mertens scoort in de 0-6-zege in Gibraltar, tot op vandaag de dag een record. Foto: BELGA

Record: eerste Rode Duivel die 50 interlandgoals maakt

Wat is nodig om het record te breken? Twee goals van Romelu Lukaku.

Romelu Lukaku heeft al mijlen voorsprong in de topschuttersstand aller tijden bij de Rode Duivels, maar kan vanavond als eerste de magische kaap van de vijftig doelpunten voor de nationale ploeg ronden. Daarvoor moet hij wel minstens twee keer scoren. Zijn teller staat nu op 48 goals voor de Belgische nationale ploeg.

Record: meeste doelpunten van een Rode Duivel in één EK-kwalificatiematch

Wat is nodig om het record te breken? Vier goals van één speler.

Opgelet, Romelu. Drie keer scoorde een Rode Duivel al een hattrick in een EK-kwalificatiematch: Jacques Stockman was in een 5-0-overwinning tegen Luxemburg de eerste in 1967. Nico Claesen deed hem dat daarna twee keer over. Eerst tegen - opnieuw - Luxemburg in een 0-6-zege in 1986, een jaar later ook nog eens in een 4-1-overwinning tegen Schotland. Wil Lukaku een nieuw record op zijn naam schrijven, zal hij vanavond dus vier goals moeten maken.

Nico Claesen kan vanavond twee records zien sneuvelen. Foto: JEFFREY GAENS

Record: meeste doelpunten van een Rode Duivel in een uitwedstrijd

Wat is nodig om het record te breken? Vijf goals van één speler.

En als je dan toch bezig bent… bij nummer vijf verbreekt Lukaku het record van meeste goals door een Rode Duivel in een uitmatch. Marc Van Der Linden bleef in 1989 immers op vier rozen steken voor de Rode Duivels in een 0-5-zege in Luxemburg.

Record: meeste doelpunten van een Rode Duivel in één EK-kwalificatievoorronde

Wat is nodig om het record te breken? Vijf goals van Romelu Lukaku.

Vijf goals van Romelu zou meteen ook een tweede record breken: dat van meeste goals in een EK-kwalificatiecampagne. Nu staat dat nog op naam van Nico Claesen, die in de aanloop naar het EK 1988 zeven goals maakte. Alleen zit Lukaku nu al aan drie goals uit twee matchen, en staat voor de topschutter aller tijden van de Rode Duivels binnen dit en een dikke maand twee keer de rode lantaarn van de FIFA-ranking op het menu.

Record: meeste doelpunten van een Rode Duivel in een wedstrijd

Wat is nodig om het record te breken? Zes goals van één speler.

De absolute droom: als Romelu Lukaku vanavond zes goals zou maken, heeft hij naast bovenstaande ook het record van meeste goals van een Rode Duivel in één match op zijn naam staan. Tot nu toe staat dat op vijf: Robert De Veen in 1911 tegen Frankrijk, Bert De Cleyn in 1946 tegen Luxemburg en Josip Weber in 1994 tegen Zambia kwamen allemaal net tekort voor een dubbele hattrick.

