Achtvoudig Japans international naar Waasland-Beveren?

Waasland-Beveren zag op de slotdag van de zomermercato de transfer van Gent-middenvelder Louis Verstraete (20) in het water vallen. De teleurstelling was groot, maar de club bleef niet bij de pakken zitten. Op de Freethiel hopen ze vandaag de Japanse middenvelder Yuki Kobayashi (27) voor te stellen.

De 27-jarige middenvelder was vorig seizoen goed voor acht assists in 29 competitiewedstrijden voor het Nederlandse Heerenveen. Maar doordat de optie in zijn contract niet werd gelicht, is hij nu een vrije speler. De achtvoudig Japans international legt vandaag zijn fysieke en medische testen af en tekent in principe een contract van twee jaar op de Freethiel.