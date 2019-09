67-jarige (!) vrouw bevalt van tweeling en breekt wereldrecord

Mangayamma (67) en Yerramatti Raja Rao (80) zijn de trotse ouders van een tweeling geworden. De kersverse mama is al 67 jaar en breekt daarmee het wereldrecord van ‘oudste moeder’. De vrouw zou al 30 jaar in haar menopauze zitten, maar besloot om via IVF haar langverwachte droom waar te maken. De volledige kosten werden gedekt door de kliniek om deze historische gebeurtenis te realiseren.

Mangayamma was al 67 jaar, maar droomde er al 55 jaar van om moeder te worden. Na jaren proberen, lukte het maar niet om zwanger te geraken. Het koppel had de moed verloren en Mangayamma begon aan haar menopauze. Door de bevalling van haar buurvrouw (55) begon het bij Mangayamma terug te kriebelen om aan kinderen te beginnen. Ze stapte hiermee naar de IVF-kliniek en voor ze het wist was ze zwanger van een tweeling. “Mijn lange wachttijd kwam eindelijk tot zijn einde”, herinnert de mama zich .

IVF of In-vitrofertilisatie is een techniek waarbij men een bevrucht eitje combineert met een zaadcel buiten de baarmoeder. Daarna wordt dit terug ingepland in de baarmoeder van de vrouw om verder uit te groeien tot een baby. In dit geval was het ook een zaadcel van papa Yerramatti die werd gebruikt om Mangayamma haar eitje te bevruchten. De mama verbleef haar volledige zwangerschap in het ziekenhuis om complicaties te voorkomen.

Uiteindelijk kwamen de twee meisjes ter wereld via een keizersnede. Zowel de mama als de tweeling zijn gezond, maar worden voorlopig nog gemonitord in het ziekenhuis om hun gezondheid te granderen.

