Een buschauffeur, wat studenten en een bioboer: deze spelers van San Marino kijken de Rode Duivels in de ogen

Hoogmoed komt voor de val, dat weten we, maar met San Marino krijgen de Rode Duivels vanavond een hapklare brok op het menu. Want af en toe brengt het mini-staatje dan wel een profvoetballer voort, het leeuwendeel van de selectie bestaat uit amateurs. Wij stellen de nummer laatst van de FIFA-ranking aan u voor.

DOELMANNEN

Simone Benedettini Foto: BELGAIMAGE

12, Simone Benedettini, buschauffeur (22, San Marino Calcio)

Door de knieblessure van zijn oudere neef Elia viert Simone Benedettini uitgerekend tegen het nummer 1 van de wereld zijn debuut voor San Marino. Simone werkt sinds het beëindigen van zijn studies voor het bustransportbedrijf van zijn vader en oom. De Belgische pers toert in San Marino rond met een bus van de Benedettini’s.

1, Matteo Zavoli, werkzoekend(23, Libertas)

Een topzomer voor de derde doelman van San Marino. Eerst behaalde hij zijn universiteitsdiploma economie. Nu zit hij voor het eerst als tweede doelman op de bank van San Marino. Hij speelt bij Libertas, in de Sanmarinese eerste (van twee) klasse.

VERDEDIGERS

6, Davide Simoncini, boekhouder (33, Libertas)

Deze boekhouder is de kapitein van Libertas, de oudste club van het land. Zijn tweelingbroer Aldo speelt bij dezelfde ploeg. De broers schreven geschiedenis door in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden op 7 september 2010 elk een owngoal te scoren. Iets dat nooit eerder gebeurd is en vermoedelijk nooit meer zal gebeuren.

2, Fabio Vitaioli, logistiek medewerker (35, Tropical Coriano)

Met 82 oproepingen en 53 caps is deze logistiek medewerker een evergreen van het Sanmarinese voetbal. Hij is de oudere broer van aanvaller Matteo Vitaioli en een certitude in de basis.

3, Mirko Palazzi, ex-profvoetballer (32, Marignanese)

Deze linksachter was ooit profvoetballer bij Cosenza, maar is intussen afgezakt naar het vijfde niveau in Italië en de op één na hoogste amateurklasse. Daar speelt hij nu bij Marignanese. Hij beleefde zijn vijf minuten roem door in 2017 te scoren tegen Azerbeidzjan.

Mirko Palazzi Foto: BELGAIMAGE

15, Cristian Brolli, arbeider (27, Folgore)

Een centrale verdediger die zijn kost verdient als arbeider. Speelt bij een bescheiden club uit San Marino, maar wel een die een eigen stadion heeft van maar liefst 500 plaatsen.

11, Manuel Battistini, student (25, Tropical Coriano)

Deze verdediger heeft twee internationale goals bij de beloften achter zijn naam. Ook bij zijn clubs treft hij regelmatig raak. In 20 wedstrijden voor de nationale ploeg lukte het nog niet.

13, Andrea Grandoni, student (22, Marignanese)

Zat als jeugdspeler even bij Ravenna, maar is intussen afgezakt naar Marignanese in het Italiaanse tweede amateurniveau. Daar speelt hij samen met zijn landgenoot Mirko Palazzi.

4, Alessandro D’Addario, student (21, Tre Fiori)

Won met zijn club de Sanmarinese Beker en plaatste zich zo voor de voorronden van de Europa League. Na twee wedstrijden met negen geïncasseerde en één gescoorde goal ging het er uit tegen Klakvik uit de Faeroer.

MIDDENVELDERS

8, Alex Gasperoni, bediende lampenwinkel (35, Tre Penne)

Als vanavond de lichten uitvallen in het stadion kan de klusjesman Alex Gasperoni aan de mouw trekken. Deze elektricien werkt voor een lampenwinkel. Hij is ook de enige oud-strijder van de laatste interland tegen België, in september 2005. Die wedstrijd wisten de Duivels maar nipt met 1-2 te winnen.

Gasperoni Foto: AFP

21, Enrico Golinucci, verkoper fitnesstoestellen (28, Libertas)

De oudere broer van Alessandro verkoopt in de ruime omgeving van San Marino fitnesstoestellen. Hij importeert exclusief een Amerikaans merk in Noord-Italië.

22 Fabio Tomassini, verkoper (23, Pietracuta)

Een jong talent dat als tiener mocht proeven van het profleven bij de jeugdopleiding van Chievo Verona. Ondertussen aan de slag bij Carli Pietracuta. Heeft toch al dertien interlands achter zijn naam.

Golinucci Foto: BELGAIMAGE

17, Alessandro Golinucci, student (24, Pietracuta)

De jongere broer van Enrico Golinucci is net als Fabio Tomassini aan de slag bij Carli Pietracuta. Geen Italiaanse aanbieder van fijne vleeswaren maar een club uit de Serie D, het hoogste amateurniveau.

5, Lorenzo Lunadei, verkoper (22, FYA Riccione)

FYA staat voor “Football Youth Academy” maar een jonge belofte is Lorenzo Lunadei helaas niet meer. Op zijn 22ste is hij niet verder geraakt dan de Sanmarinese eerste klasse. Intussen is hij aan de slag gegaan als verkoper en gaan zijn vakantiedagen op aan wedstrijden met de nationale ploeg.

9, Marcello Mularoni, student (20, Pietracuta)

Deze middenvelder kan cijfermatig aantonen dat de winstkansen van zijn land vanavond niet erg groot zijn tegen de Belgen. Hij is student economie. Overmorgen wordt hij 21.

10, Mattia Giardi, bioboer (27, Tropical Coriano)

De spelmaker van San Marino is een man die zijn handen durft vuil te maken. Letterlijk, want Mattia Giardi is mee in de zaak van zijn ouders gestapt: een boerderij die onder meer biogroenten kweekt.

19, Luca Censoni, student (23, FYA Riccione)

Maakt zich op twee manieren nuttig voor het land: als kernspeler van de nationale ploeg en als vrijwillige brandweerman. Heeft een diploma lichamelijke opvoeding en twee interlands achter zijn naam.

14, Kevin Zonzini, student (22, Cosmos)

Behalve voetballen houdt Kevin Zonzini ook van reizen. En van schrijven. Je kan zijn wedervaren volgen op Travel Blogger. Al plaatst hij vooral foto’s van zichzelf in bloot bovenlijf op de sociale media. Speelde nog nooit in het nationale shirt.

AANVALLERS

Vitaioli Foto: BELGAIMAGE

7, Matteo Vitaioli, arbeider (29, Tropical Coriano)

Noem hem gerust de Eden Hazard van San Marino. De middenvelder scoorde in 2015 in Litouwen de eerste goal op verplaatsing in veertien jaar. Het bleef voorlopig bij deze ene goal maar hij kreeg wel de kapiteinsband van het team. Nog iets dat hij met Hazard gemeen heeft. Het rugnummer heeft hij dan weer van Kevin De Bruyne.

20, Adolfo Hirsch, arbeider (33, Pennarossa)

Een familienaam die niet op een klinker eindigt? Adolfo Hirsch wordt in de Samarinese pers “il argentino” genoemd en dat is precies wat hij is: een tot Sanmarinees genaturaliseerde Argentijn. Ook beroepsmatig past hij perfect in het elftal: een hardwerkende spits.

18, Filippo Berardi, profvoetballer (22, Vibonese)

Genoeg gelachen want dit jeugdproduct van Torino is een profvoetballer. Hij speelde eerder op uitleenbasis bij Monopoli maar wordt sinds deze zomer verhuurd aan Vibonese, een club uit de Italiaanse Serie C. Op papier is hij de beste speler van San Marino, maar omdat hij vooral aanvallend is ingesteld zit hij toch gewoon op de bank.

Berardi Foto: BELGAIMAGE

16, Nicola Nanni, profvoetballer (19, Monopoli)

Om de zoveel tijd staat er in San Marino een witte merel op. Bij Nicola Nanni is dat ook letterlijk want met zijn blonde kopje valt hij op tussen zijn donkerharige ploegmaats. Hij is eigendom van tweedeklasser Crotone maar wordt verhuurd aan Monopoli in de Serie C. Vanavond leidt hij op zijn eentje de aanval.