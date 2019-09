Aarschot -

Een huis evolueert mee met z’n bewoners. Dat weten Eva en Bart als geen ander. Zij bouwden als jong koppel twintig jaar geleden een huis in cottagestijl. Intussen hangen er drie tienerkinderen rond, is er extra ruimte gecreëerd in de vorm van een veranda en kreeg de cottagelook een hedendaagse twist.