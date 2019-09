Communicatiedirecteur Vlaams Parlement Kris Hoflack onder vuur na opiniestuk op Vlaamsgezinde website

De directeur communicatie van het Vlaams Parlement Kris Hoflack, in een vorig leven onder meer hoofdredacteur bij de nieuwsdiensten van VRT en VTM, heeft in de loop van volgende week een gesprek met parlementsvoorzitter Wilfried Vandaele. Aanleiding is de mediarecensie die Hoflack schreef voor de Vlaamsgezinde opiniewebsite Doorbraak.

Hoflack schrijft sinds kort recensies van televisieprogramma’s voor Doorbraak.be. Op 4 september schreef hij in de rubriek ‘Sprekershoek’ een kritisch stuk over ‘Vandaag’, de nieuwe laatavondtalkshow op Eén gepresenteerd door Danira Boukhriss Terkessidis. Daar kreeg hij toen op Twitter heel wat kritiek op, onder meer omdat hij de presentatrice in zijn titel ‘Het meisje Danira’ had genoemd, terwijl haar gast van die avond - Herman Brusselmans - wel consequent met zijn familienaam werd benoemd.

Meer fundamenteel rees binnen en buiten de VRT de vraag of het deontologisch wel door de beugel kan dat een vertegenwoordiger van het Vlaams Parlement opiniestukken schrijft over programma’s van mediabedrijven. VRT-woordvoerder Bob Vermeir bevestigt bij De Standaard dat de manager beroepsethiek parlementsvoorzitter Wilfried Vandaele (N-VA) heeft opgebeld, al ging dat over “een informeel telefoontje, zeker geen officiële klacht”.

Volgens Vandaele komt de zaak voorlopig alvast niet op de agenda van het Uitgebreid Bureau van het Vlaams parlement terecht. Hij heeft met Hoflack wel afgesproken de zaak volgende week te bespreken. Hoflack schreef tot nog toe enkel een recensie over ‘Vandaag’. Volgende week fileert hij het Canvas-programma ‘De Afspraak’, staat onderaan dat stuk te lezen.